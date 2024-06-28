تسليم شهادات اجتياز البرنامج المؤهل للوظائف القيادية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

التقى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في فعاليات البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بالجامعة والذي نظمه مركز التنمية البشرية، ممثلاً في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، حيث قام رئيس الجامعة بتسليم المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي في دورته التاسعة.



عقد البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ثم أدار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة حوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس المرشحين لمنصب عميد كلية موضحاً خلاله أهم التحديات التى تواجه القيادة الجامعية وأساليب التغلب على كافة المشكلات بإستمرار العمل المكثف؛ لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم بكليات جامعة قناة السويس.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية اشتملت على 7 جلسات تدريبية هى، التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم العالي، التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي، فن القيادة الجامعية، إدارة الأزمات.