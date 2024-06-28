اليوم السابع
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الجمعة، 28 يونيو 2024 01:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحذيرات فى موسكو من درجات الحرارة العالية.. والسلطات تصدر تنبيها للسكان

الجمعة، 28 يونيو 2024 01:06 م
تحذيرات فى موسكو من درجات الحرارة العالية.. والسلطات تصدر تنبيها للسكان مؤشر درجات الحرارة ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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حذرت سلطات العاصمة الروسية موسكو، السكان من الخروج لوقت طويل إلى الشوارع بسبب درجات الحرارة العالية.

وكتبت بلدية موسكو - عبر قناتها على "تليجرام" - "سيكون الجو حارا في العاصمة اليوم وستصل درجات الحرارة في النهار إلى 28-30 درجة.. على السكان تجنب الخروج لفترات طويلة للشارع وحماية الحيوانات الأليفة".

ونشرت القناة مقاطع فيديو لآليات ترش المياه في شوارع العاصمة الروسية؛ مما يسمح بتبريد الأسفلت.

وأشار المنشور - حسبما أورد موقع "روسيا اليوم" الإخباري - إلى أنه مع التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة والحمل المروري العالي، يكون الأسفلت أكثر عرضة لتشوه والتخريب، الري المنتظم في الأيام الحارة يقلل من التشوه.
 







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