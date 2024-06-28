بولندا: الاتفاقية الأمنية مع أوكرانيا على وشك الانتهاء

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أعلن رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك، أن الاتفاقية الأمنية بين بلاده وأوكرانيا على وشك الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم توقيعها مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قبل قمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" المقرر عقدها فى يوليو المقبل فى واشنطن.



وشدد توسك - بعد قمة الاتحاد الأوروبى فى /بروكسل/ حسبما نقل راديو "بولندا الدولي" اليوم /الجمعة/ - على ضرورة الموازنة بين تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا والحفاظ على القدرات الدفاعية لبولندا، موضحا أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التى يتعين العمل عليها والمتعلقة بصياغة محددة وليس خلافات جوهرية.



وكان زيلينسكى - خلال زيارته إلى بروكسل - قد وقع أيضا اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبى تنص على قيام الاتحاد بتزويد أوكرانيا بالدعم السياسى والمالى والاقتصادى والإنسانى والعسكرى والدبلوماسي.