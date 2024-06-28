باتروشيف: روسيا متفوقة على مستوى العالم فى مجال بناء السفن

أحمد علوى

أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا متفوقة على مستوى العالم فى مجال بناء السفن.

وقال باتروشيف في تهنئته بمناسبة يوم بناء السفن، الذي يتم الاحتفال به في 29 يونيو: "يمكن لروسيا بناء جميع فئات وأنواع السفن، في العديد من أنواع المنتجات ليس لها مثيل في العالم. تشتهر بلادنا بسفنها البحرية عالية التقنية لأسطول النقل وصيد الأسماك، ومعدات استكشاف النفط والغاز في الجرف القاري، والسفن الجديدة ذات الحمولة كبيرة".

وأشار باتروشيف إلى أنه يتم حاليا اتخاذ تدابير إضافية لتطوير كفاءات روسيا في مجال الصناعة عموما.

يذكر أن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أعلنت مؤخرا أن الخبراء في روسيا يعملون على مشروع لتطوير سفن مدنية جديدة قادرة على الإبحار في مناطق القطب الشمالي.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 112 مترا، وعرضها 20 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، وتحمل 74 راكبا إضافة إلى طاقم مكون من 55 شخصا، والإبحار بسرعة 12 عقدة، وقطع 800 ميل بحري في كل رحلة، والعمل لمدة 35 في المياه دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.