اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انهيار سقف بمطار نيودلهى يودى بحياة شخص ويعطل الرحلات الجوية

الجمعة، 28 يونيو 2024 09:21 ص
انهيار سقف بمطار نيودلهى يودى بحياة شخص ويعطل الرحلات الجوية طيران الهند ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مسؤولون ووسائل إعلام إن سقفاً انهار بسبب الأمطار الغزيرة والرياح فى المطار الرئيسى بالعاصمة الهندية نيودلهى، اليوم الجمعة، مما أودى بحياة شخص ودفع السلطات إلى إلغاء الرحلات الجوية من إحدى صالات الركاب.

وذكر المطار، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن جزءاً من المظلة فى منطقة المغادرة بالصالة رقم 1 بمطار دلهى انهار الساعة الخامسة صباحاً (2330 بتوقيت جرينتش).

وأضاف البيان أن "هناك أنباء عن وقوع إصابات، ويعمل موظفو الطوارئ على تقديم كل المساعدة والدعم الطبي اللازم للمتضررين".

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المياه تتدفق من السقف المنهار وسيارة أجرة عالقة تحت عمود، وسط استمرار هطول الأمطار في المنطقة.







مطار نيودلهى

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