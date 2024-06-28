انطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بمشاركة 16 ناديا بسواحل الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك للموسم الرياضي 2023/2024، بالإضافة لبطولة السيدات وبطولة الاشبال تحت 16 سنة، والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، برئاسة المهندس محمد قداح ويستضيفها النادي البحري اليوناني، وتقام البطولة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وهيئة الثروة السمكية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد القداح رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو مجلس أمناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الاسماك إيجفا لـ "اليوم السابع"، إن البطولة شارك 14 نادى وهى : نادي صيد الإسكندرية - نادي يخت الإسكندرية - النادى البحرى اليونانى - نادى سبورتنج -نادى الجمارك - مركز شباب الانفوشى - النادى النوبى العام - نادى طنطا الرياضى - نادى هليوبوليس الرياضى - نادى المعادى واليخت - نادى الزهور الرياضى - نادى الصيد بالدقى -نادى الجونه الرياضى - شركة بلوفن لصيد الاسماك,يمثلهم 26 فريق 21 فريق فى بطوله الجر والجيجنج والكاستنج ، ويشارك 5 فرق من السيدات والأشبال فى بطولة التسقيط، بإجمالي 88 لاعب ولاعبة ، ويتكون الفريق من 2 إلى 4 لاعبين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري والافريقي، اللاعبون يتسابقون فى بطولة الجر والجيجنج والكاستنج على أسماك التونة _ الدراك والحصان -الإنش الوقار _ المياس _العضاض _ الغزال _ الملكة _ الميرا _القاروص _ البلاميطة بأنواعها ، ويحرص الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك على تطبيق قواعد الصيد الأخلاقي خلال البطولة ويشمل ذلك قاعدة الصيد والاطلاق واستخدام خيط 60 ليبرا، ومنع استخدام السبح فى الصيد واستخدام البوصة والماكينة فقط ،ويعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس أمناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك .



أحد-المتسابقين-يحمل-سمكه-وزنها-13-كيلو-في-بطولة-الجمهورية-لصيد



اعمال-وزن-الاسماك-في-بطولة-الجمهورية-بالإسكندرية_1



المهندس-محمد-القداح-رئيس-اتحاد-المصري-والافريقي-لصيد-الاسماك



انواع-مختلفة-من-الأسماك-في-بطولة-الصيد-بالإسكندرية



بطولة-الجمهورية-لصيد-الاسماك-بالإسكندرية



مراكب-صيد-الاسماك-في-بطولة-الجمهورية-بالإسكندرية