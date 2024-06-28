اليوم.. انطلاق خمس قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى 5 محافظات

كتب لؤى على

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق خمس قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – الوادي الجديد – شمال سيناء)، اليوم الجمعة : (22 ذو الحجة1445هـ)، الموافق (28/ 6/ 2024م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " قوة الأوطان " ، وذلك على النحو التالي:



