اليوم السابع: إسرائيل تشعل الضفة الغربية بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إسرائيل تشعل الضفة الغربية بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

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