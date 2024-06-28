المفوضية الأوروبية توافق على خطة ألمانيا المعدلة للتعافى والمرونة

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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم /الجمعة/ على خطة معدلة قدمتها ألمانيا؛ للتعافى والصمود بقيمة 30.3 مليار يورو سيتم منحها فى شكل منح لتغطى 17 إصلاحًا و28 استثمارًا.



وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى - أن خطة ألمانيا المعدلة تتضمن فصلا عن تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة يتكون من إصلاحين جديدين واستثمارين جديدين واستثمار موسع لتحقيق أهداف خطة "رى باور إى يو" أو REPowerEU لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفورى الروسى قبل عام 2030.



وتركز التدابير الجديدة على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة فى ألمانيا من خلال تسريع إجراءات التخطيط وإزالة الكربون من النقل البرى للشحن ودعم التجديدات الموفرة للطاقة فى المبانى السكنية. كما تتضمن خطة التعافى والقدرة على الصمود المنقحة تعديلات على ثمانية تدابير قائمة على أساس الظروف الموضوعية لتعكس التطورات التى تعيق تحقيق بعض الاستثمارات كما كان مخططا لها فى الأصل، مثل نقص العمالة الماهرة، لا سيما فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعطل سلسلة التوريد لتكنولوجيا المعلومات وزيادة المخاوف الأمنية بسبب الأزمة فى أوكرانيا.. حسب البيان.



وأضاف البيان أن الخطة المعدلة تركز بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 49.5% من الأموال المتاحة للتدابير التى تدعم الأهداف المناخية ارتفاعا من 47% فى الخطة الأصلية وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تسريع نشر محطات طاقة الرياح البرية والبحرية.