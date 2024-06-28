القبض على عامل متهم بالتسبب فى مصرع عاطل بواسطة كلب بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مصرع عاطل، بعد تشاجره معه، وإطلاق كلبه عليه ليعقره، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل عاطل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ومفارقته الحياة نتيجة تعرضه لعقر كلب منذ عدة أيام وعدم حصوله على المصل الخاص بعقر الكلب.

بإجراء التحريات تبين أن الضحية نشبت بينه مشاجرة وبين عامل منذ عدة أيام، مما دفع الأخير لإطلاق كلب جيرمن خاص به على المجني عليه، ليتسبب في عقره.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

