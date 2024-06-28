اليوم السابع
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القبض على سايس بجراج قتل نقاشا فى القاهرة

الجمعة، 28 يونيو 2024 12:31 م
القبض على سايس بجراج قتل نقاشا فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان البحث عن المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل "توك توك" بدار السلام.

 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (نقاش "توفى مُتأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة") - طرف ثان (سايس بجراج) مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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