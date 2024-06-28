اليوم السابع
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القبض على المتهم بتزوير كارنيهات أندية رياضية فى القاهرة

الجمعة، 28 يونيو 2024 12:32 م
القبض على المتهم بتزوير كارنيهات أندية رياضية فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بشكوى داخل أحد الأندية الرياضية بدائرة القسم، بالانتقال والتقابل مع الشاكى "رئيس قسم الأمن بالنادى الرياضى المُشار إليه" أقر بتضرره من 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة لدخولهم النادى وبصحبتهم إثنان آخران "انصرفا قبل وصــول القوات" - باستخدام كارنيهات "مُـــــزورة"، وبمواجهتهـــم اعترف أحدهم باصطناع الكارنيهات بإحدى المكتبات "نافياً علم الآخران بتزوير الكارنيهات".

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُصطنع الكارنيهات عامل بمكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد الكارنيهات نظير مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







أمن الققاهرة

جريمة التزوير

كارنيه مزور

كارنيهات مزورة




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