العثور على جثة مسن يعانى من ألزهايمر طافية بإحدى الترع في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، عن غموض العثور على جثة طافية بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة سوهاج، حيث تبين أن الجثة الطافية المعثور عليها، تخض شخص يبلغ من العمر 84 سنة يرتدى كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وعثر معه على كافة متعلقاتة الشخصية التي دلت على هويته، وبسؤال أهليته أفادوا انه يعانى من أمراض الشيخوخة والزهايمر.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بالعثور على جثة طافيه بالترعة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم نقلها للمستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج، وتحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بالعثور علي جثة طافية بالترعة، تم إنتشال الجثة "بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين أنها للمدعو صادق ص ا ا 84 سنة مزارع ومقيم دائرة مركز المنشاة، ويرتدي كامل ملابسه تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وعثر بين طيات ملابسه علي محفظة جلد بداخلها بطاقة تحقيق شخصية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وبسؤال المدعو خالد ص ص ا 49 سنة عامل، ومقيم مركز المنشاة، وتعرف علي الجثة بأنها لوالده، وأضاف بأنه حال سيره على حافة الترعة إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، وأنه يعاني من أمراض الشيخوخة " الزهايمر "، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.