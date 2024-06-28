السعودية تتصدر قائمة أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية فى 3 أشهر

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية خلال الربع الأول من العام الجارى 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورصدت بيانات الجهاز، أن إجمالي الصادرات المصرية في الفترة من شهر يناير وحتى مارس الماضي بلغت قيمتها نحو 950 مليون و391 ألف دولار، ارتفاعا من 730 مليون و287 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 220 مليون و104 ألف دولار.

وتشمل قائمة أهم السلع المصرية التي ارتفعت صادراتها إلى السعودية كلا من الوقود والزيوت المعدنية، وبلغت قيمتها 167 مليونا و555 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 112 مليونا و868 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة بلغت 54 مليونا و687 ألف دولار، يليها النحاس ومصنوعاته بقيمة بلغت نحو 132 مليونا و350 ألف دولار بالربع الأول من العام الماضي، مقابل 55 مليونا و26 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 77 مليونا و324 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة بلغت 63 مليونا و664 ألف دولار فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل 42 مليونا و365 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة بلغت 21 مليونا و299 ألف دولار.