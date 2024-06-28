الدفاع الروسية: نستعد للرد على استفزازات المسيرات الأمريكية بالبحر الأسود

كتب محمد شعلان

أكدت وزارة الدفاع الروسية رصدهم نشاطا متزايدا للمسيرات الأمريكية بالبحر الأسود ويستعدون للرد على استفزازات المسيرات الأمريكية بالبحر الأسود، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وكان قد أكد نائب مجلس الدوما عن جمهورية القرم، اللواء الاحتياطي، ليونيد إيفليف، الأربعاء، أن طائرات الاستطلاع الأمريكية دون طيار في البحر الأسود، تشكل تهديدًا لأمن جنوبي روسيا.

وقال إيفليف إن وجود طائرات استطلاع أمريكية دون طيار، والتي لا تقوم فقط بمسح السطح الأساسي وتحديد الأهداف، ولكنها توفر أيضًا الدعم الملاحي لتوجيه الصواريخ أثناء ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، وتشكل تهديدًا لأمن جنوبي روسيا، مشيرا إلى ضرورة التصرف وفق القانون الدولي، الذي تحترمه روسيا تمامًا، ولكن الشيء الرئيسي هو حماية مصالح بلادنا.

وكانت طائرة استطلاع دون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية، من طراز "Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk"، قد حلقت في المجال الجوي فوق البحر الأسود جنوب شرق شبه جزيرة القرم، وقت هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، في 23 يونيو الجاري.