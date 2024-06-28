البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "إيديتا".. وتراجع البنك التجارى الدولى

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 102.058 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 156.978 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 588.349 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 370.948 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 255.345 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 7.33%، واستحوذت المؤسسات على 30.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.08%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 213.5 مليون جنيه، 77.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 221.4 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 27766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 34068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6558 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.



