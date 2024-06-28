الاستماع لأقوال أسرة شخص لقى مصرعه داخل مسكنه فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شخص لقى مصرعه داخل مسكنه في منشأة القناطر، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت التحريات إلى إصابته بصعق كهرباء تسبب في وفاته.

وناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتقرر النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مسكنه في منشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية أصيب بصعق كهربائي تسبب في مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

