الاتحاد الأوروبى يدعو إلى مسار ذى مصداقية لإقامة الدولة الفلسطينية

كتبت ـ فاطمة شوقى

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى "مسار ذي مصداقية نحو الدولة الفلسطينية"، وذلك خلال القمة التي عُقدت أمس الخميس في بروكسل ، والتي تناولت فيها الوضع في حرب غزة.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية، إلى أن نتائج القمة أوضحت أن "المجلس الأوروبي يكرر التزامه الثابت بسلام مستدام ودائم على أساس حل الدولتين"، مضيفة أن "الطريق الموثوق به نحو الدولة الفلسطينية هو أمر حاسم، وجزء من هذه العملية السياسية."

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الإشارة إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية" لم تستعد لها كلا من ألمانيا والنمسا، للاعتراف بدولة فلسطين ، حيث أنهما من الحلفاء الرئيسيين لإسرائيل في الاتحاد الأوروبى .

وطالب رؤساء الدول والحكومات أيضا "بالتنفيذ الكامل" لخطة السلام المكونة من ثلاث مراحل التي اقترحتها الولايات المتحدة، والتي تتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح الرهائن وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أنهم شددوا أيضاً على "أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية"، التي أصدرت في شهر مايو الماضى إجراءات احترازية ضد إسرائيل، وطلبت منها "الوقف الفوري" للهجوم في رفح.

إضافة إلى ذلك، أعرب الزعماء عن "قلقهم" إزاء تزايد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ودعوا إلى ضبط النفس "من كافة الأطراف".