الإحصاء: الولايات المتحدة تتصدر دول مجموعة السبع تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023.

وقدرت بيانات الجهاز قيمة تحويلات العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1.6 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 560 مليون دولار، ثم المانيا بقيمة 129.8 مليون دولار ثم كندا 118 مليون دولار ثم ايطاليا بنحو 104.4 مليون دولار ثم فرنسا 79 مليون دولار وأخيراً اليابان 5.1 مليون دولار.

ويشير تطور قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع، إلى أن إجمالى التحويلات بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 31.3 مليار دولار خلال عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع 8.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وجـاءت ايطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع استيراداً من مصرخلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.2 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الامريكية 1.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 855 مليون دولار، ثم المانيا 829 مليون دولار ثم كندا 522 مليون دولار وأخيراً اليابان 55 مليون دولار.