افتتاح مسجد "الواحد الأحد" بقرية دار الخيام بدار السلام فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، مسجد "الواحد الأحد" بقرية دار الخيام بدار السلام، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله وتنفيذا لتوجيهات الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرح بذلك الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج

هذا وقد قام بأداء خطبة الجمعة والدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج والتي جاءت بعنوان بعنوان "قوة الأوطان".

وذكر وكيل الوزارة أن قوة الأوطان تتمثل فى أن يكونَ الإنسان وحدةً إنتاجيةً طالما هو على قيدِ الحياةِ، ما دامَ قادرًا على العملِ، بل إنَّ قيامَ الساعةِ لا ينبغِي أنْ يحولَ بينَهُ وبينَ القيامِ بعملٍ منتجٍ، وفي ذلك يدفعُنَا النبيُّ ﷺ دفعًا إلى حقلِ العملِ والاستثمارِ وعدمِ الركودِ والكسلِ فيقولُ: ” إذا قامتْ الساعةُ وفي يدِ أحدِكُم فسيلة، فإنْ استطاعَ ألّا يقومَ حتى يغرسهَا فليغرسْهَا فلَهُ بذلكَ أجرٌ” [ أحمد والبخاري في الأدب المفرد]، كما حثَّ الإسلامُ على اتخاذِ المهنةِ للكسبِ مهمَا كانت دنيئةً فهي خيرٌ مِن المسألةِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:” لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ”. (الترمذي وحسنه).

وأكد وكيل الوزارة أن فضل الإنفاق على المساجد وتعميرها والمساهمة في استمرارها وبنائها ماورد عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

ومن جانبه، أوضح المنسق الإعلامي للمديرية الشيخ محمود أبوعقيل أن افتتاح المساجد يأتى من منطلق دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.



أهالى قرية الخيام بالمسجد



صورة تذكارية بعد الإفتتاح



فى عهد الرئيس السيسى



من داخل المسجد



وكيل أوقاف سوهاج يقص الشريط



وكيل أوقاف سوهاج يلقى الخطبة