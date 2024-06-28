إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل فى ترعة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب دراجه نارية "تروسيكل" فى الترعة على طريق قرية المندرة بمركز الفيوم في محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بندر الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب دراجه ناريه " تروسكل " بالترعة على طريق قريه المندرة بالطريق السياحي بدائرة قسم شرطة بندر الفيوم في محافظة الفيوم، وداخلها عدد من المواطنين.

انتقلت على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة بندر الفيوم وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب دراجه ناريه بالترعة على الطريق السياحي بقرية المندرة التابعة إلى مركز الفيوم في محافظة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

وعلى الجانب الآخر، شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل منطقه كوم اوشيم باتجاه محافظة الفيوم، اليوم الجمعه ، حادث انقلاب دراجه ناريه " موتسكل" مما تسبب في إصابة شابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطةسنورس بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام شابين مصابين بجروح وكسور وكدمات، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه، وجار تقديم الخدمات الطبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطةسنورس وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة،وتبين انقلاب دراجه ناري بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة قائد الدراجة وشخص برفقتها وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام،وذلك لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.