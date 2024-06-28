إصابة طفل بطلق نارى فى الرأس خلال مشاجرة بطما شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى أسيوط الجامعى، طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، محولا من مستشفى طما المركزى بسوهاج، وذلك على إثر إصابته بطلق نارى سطحى أعلى الرأس، في مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين بسبب خلافات الجوار.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين، ووجود طفل مصاب بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، بوجود مشاجرة بين طرف أول حسن . م . ا . ا 26 سنة صاحب محل.

وبين " طرف ثان " إسماعيل ه ع ع 38 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية، نتج عن المشاجرة إصابة - الطفل محمود ا ز ا 4 مصاباً " بطلق ناري سطحي أعلي الرأس " وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعىحيث تبين أنه نجل أخت المتهم من الطرف الأول؟

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم ]تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته مما نجم عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.