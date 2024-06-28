اليوم السابع
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الجمعة، 28 يونيو 2024 05:27 م
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إزالة 324 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:45 م
إزالة 324 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة إزالة إشغالات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق،  وذلك لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت تلك الحملات عن رفع 324 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة، وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.

 







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محافظة البحيرة

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نائب محافظ البحيرة




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