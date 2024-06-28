إجلاء 21 مريضا بالسرطان من غزة العلاج فى الإمارات

وكالات

أعلن مصدر طبى فى مدينة العريش المصرية عن وصول 21 مريض بالسرطان من غزة عبر معبر كرم أبو سالم تمهيدا لانتقالهم إلى الإمارات لتلقى العلاج.

ووفقا لمحمد زقوت المسؤول الرفيع فى وزارة الصحة فى غزة فقد تم إجلاء نحو 5 آلاف مريض منذ بدء الحرب، لكن 25 ألفا آخرين "ما زالوا بحاجة إلى العلاج فى الخارج".

وقال زقوت للصحافيين الخميس "من بين هؤلاء 10200 مريض سرطان بينهم نحو ألف طفل، و250 مريضا بحاجة إلى مغادرة غزة على الفور".

ودقت الأمم المتحدة مرارا ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة الذى يعانى سكانها من المجاعة ويتعرض للقصف حيث تكافح المستشفيات القليلة المتبقية لتعمل بينما من الصعب بشكل متزايد الحصول على الغذاء وغيره من الضروريات.

ونتيجة لنقص الوقود أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى الخميس أنه اضطر إلى وقف أكثر من ثلث أسطول سيارات الإسعاف التابعة له.