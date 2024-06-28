أوقاف الشرقية تتسلم 2 طن لحوم صكوك أضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الشرقية - إيمان مهنى

أفاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة لاستلام وتسلم الدفعة الأولي من مشروع صكوك الأضاحي لعام 2024 والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي في حضور الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

أشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة بدور وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

بينما أوضح مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف أن مشروع وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي" يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلي أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه الصكوك إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.