أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية فى مساجد الرمل

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية لأداء خطبة الجمعة اليوم، بمساجد إدارة أوقاف الرمل بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة و الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة و الشيخ حسن المرادني مدير إدارة أوقاف الرمل.

انطلقت القافلة من مسجد الفلكي بعد عقد مقرأة قرآنية الائمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .



جدير بالذكر أنّ الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف قام بجولة مرورية شملت عدداً من مساجد إدارة أوقاف الرمل و شرق لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها اعداداً جيداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي إطار الدور المجتمعي والتربوي والدعوي ومن خلال سعي المديرية لتكثيف الأنشطة المجتمعية والتربوية و القرآنية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ثم شهد وكيل الوزارة يصحبه الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة و الشيخ حسن المرادني مدير إدارة الرمل اللقاء الاسبوعي للطفل.



