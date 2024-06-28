اليوم السابع
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أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية فى مساجد الرمل

الجمعة، 28 يونيو 2024 04:34 م
أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية فى مساجد الرمل القافلة الدعوية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية لأداء خطبة الجمعة اليوم، بمساجد إدارة أوقاف الرمل بحضور  الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة و الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة و الشيخ حسن المرادني مدير إدارة أوقاف الرمل.

انطلقت القافلة من مسجد الفلكي بعد عقد مقرأة قرآنية الائمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .


جدير بالذكر أنّ الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف قام بجولة مرورية شملت عدداً من مساجد إدارة أوقاف الرمل و شرق لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها اعداداً جيداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي إطار الدور المجتمعي والتربوي والدعوي ومن خلال سعي المديرية لتكثيف الأنشطة المجتمعية والتربوية و القرآنية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ثم شهد وكيل الوزارة يصحبه الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة و الشيخ حسن المرادني مدير إدارة الرمل اللقاء الاسبوعي للطفل.


 







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