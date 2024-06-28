أقوى مراجعة شاملة فى مادة الفيزياء للثانوية العامة.. بث مباشر

كتب ـ محمد عبد الرحمن

في بث مباشر جديد، يقدم تليفزيون "اليوم السابع" لطلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة الفيزياء، قبل أداء امتحان نهاية العام غدا السبت، حيث يشمل امتحان مادة الفيزياء، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا" فى 3 ساعات، ومخصص للمادة 60 درجة.

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وتتضمن المراجعة النهائية للمادة، عددا من الأسئلة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل مختلف نماذج الأسئلة، والتي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، ويتم تقديم ملخصًا لأهم أجزاء المنهج ومسائل وتدريبات وأسئلة استرشادية لامتحان آخر العام، يستطيع من خلالها الطلاب الاستعداد التام للامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء السبت 29 يونيو الجارى، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام، مع تدرجها من حيث الصعوبة، وتتضمن 70% من جزئيات الامتحان للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% لقياس المستويات المعرفية العليا للطلاب، مضيفة أن عدد الأسئلة 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين، مشددة على أن الأسئلة لم تتضمن مفاجآت أو أسئلة تعجيزية ولكن هناك أسئلة تحتاج للتفكير والتركيز قبل الإجابة عنها.



ويقدم تليفزيون "اليوم السابع" يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة مواد الثانوية العامة الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.