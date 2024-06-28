أخبار مصر.. مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى ينطلق غدا بحضور الرئيس السيسى

ينطلق غدًا مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين .

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 7 مساجد اليوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1059 ) مسجدًا منها ( 825 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 234 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى غدًا الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد ( 12081 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 661 ) مليون جنيه.