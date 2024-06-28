أخبار × 24 ساعة.. مراجعة التاريخ وأسئلة لن يخرج عنها الامتحان لطلاب الثانوية العامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

خلاصة مادة التاريخ وأسئلة لن يخرج عنها الامتحان لطلاب الثانوية العامة.. بث مباشر

وزيرة التضامن تشكر المتحدة للخدمات الإعلامية لتصديها للإدمان فى الدراما

شروط التقدم لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية للحاصلين على الإعدادية

هيئة الإسعاف: مستمرون في خطة استقبال الحجاج وتوفير عربة مجهزة كعناية مركزة

وزيرة البيئة تحدد أسباب غرق "لنش" مرسى علم وتأثيره على الشعاب المرجانية

وزارة التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر والسكر التمويني 20 شهرًا

وزير الرى: تنفيذ 20 محطة جوفية فى جنوب السودان لتوفير مياه الشرب لـ 100 ألف نسمة

طب عين شمس تصدر بيانا حول حريق بإدارة الدراسات العليا

مفتي الجمهورية يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج وافدين للجريمة عبر مواقع التواصل

هيئة الدواء المصرية تستقبل عدداً من ممثلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة