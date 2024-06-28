أبرز المواقف الوطنية للبابا كيرلس السادس في دعم القضية الفلسطينية

كتب: محمد الأحمدى

قانونها الإنسانية، وروحها الانحياز للضعفاء والمتألمين؛ لذا ليس غريبا أن تكون المسيحية بجانب فلسطين، وأن تضرب كنائس مصر مثالا مضيئا فى التمسك بمسقط رأس يسوع، والدفاع عنه فى وجه التغول الصهيونى، والتاريخ القريب يحفل بعشرات المواقف الراسخة من أقباط مصر، وكل كنائسها، دعما لفلسطين وأهلها.

ومنذ بداية القضية الفلسطينية لم يتوقف الدعم والإسناد، والذاكرة فيها محطات مضيئة للبابا كيرلس السادس، وكان نموذجها الأوضح مع البابا شنودة، وإلى اليوم يقف البابا تواضروس خلف القيادة السياسية فى رؤيتها الصلبة لمركزية فلسطين، معلنا تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسى، قائلا: «نؤيد بكل قلوبنا ما أعلنه الرئيس بأن إزاحة الوجود الفلسطينى من غزة إلى سيناء تفريغ للقضية، وأمر مرفوض جملةً وتفصيلا».

وكان البابا كيرلس واحدًا من أصحاب المواقف الناصعة فى دعم القضية الفلسطينية خلال الستينات، ويقول القمص يوسف تادرس الحومى، أستاذ التاريخ الكنسى، إنه كان يؤازر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والقضية العربية، وكانت كل تصريحاته تساند الدولة، وقد خاطب الامبراطور الإثيوبى هيلا سلاسى، طالبا منه تأييد قضية العرب والوقوف بجانب فلسطين فى الأمم المتحدة.

ويقول الباحث إسحاق إبراهيم الباجوشى، عضو لجنة التاريخ القبطى بالكنيسة، إن مجلة «رسالة المحبة» الصادرة فى الستينيات نشرت طلب البابا من رجال الكنائس بالجمهورية العربية ودول أفريقيا والشرق التابعة للكرازة المرقسية، بالاشتراك فى تعبئة الجماهير استعدادا للجهاد المسلح، كما دعا رجال الجمعيات والهيئات والأقباط عامة للاشتراك فى التدريب العسكرى وأعمال الدفاع المدنى.