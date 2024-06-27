30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. تطوير شامل للمنظومة الصحية خلال 10 سنوات

(أ ش أ)

شهد القطاع الصحى فى مصر تطورا ملحوظا فى سنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تمكنت الدولة من تحقيق التطوير الشامل فى المنظومة الصحية من خلال إطلاق مبادرات رئاسية وصلت إلى 15 مبادرة تشمل جميع الفئات العمرية ، كما تضمن تدشين مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين .

ونفذت وزارة الصحة 1214 مشروعًا قوميًا شاملًا المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات ، في حين تم تنفيذ 402 من المشروعات بشمال وجنوب ووسط الصعيد ، وسيتم الانتهاء من 20 مشروعًا خلال الـ8 أشهر القادمة، كما أنه جارٍ إنجاز 54 مشروعًا بسعة 9588 سريرًا.

كما انتهت الوزارة من 30 مشروعًا ما بين إنشاء وتطوير، خلال العام الماضي 2023 ، فيما يجري العمل على 20 مشروعًا بـ11 محافظة ، يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الجاري 2024 .

كما تم الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في العديد من المحافظات، والمتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الحالي، والتي تتضمن تطوير وإنشاء 20 مستشفى، بتكلفة تبلغ 10.9 مليار جنيه، وبإجمالي عدد أسرّة 2747 ، منها 1847 سرير إقامة داخليا و459 سرير رعاية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة و96 غرفة عمليات.

وجاري إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة، بتكلفة 490 مليون جنيه، بإجمالي 64 سريرا، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء مستشفى كوم أمبو، ومستشفى السباعية، بمحافظة أسوان، بتكلفة تبلغ 932 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سريرا، منها 105 أسرة إقامة داخلية و43 سرير رعاية و53 ماكينة غسيل كلوي، و52 حضانة، و10 غرف عمليات، علاوة على مستشفى الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة تبلغ 680 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 138 سريرا، منها 80 سرير إقامة داخليا، و23 سرير رعاية، و35 حضانة، و6 غرف عمليات، و21 ماكينة غسيل كلوي.

كما تم الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا العام، والسنطة المركزي بمحافظة الغربية، بتكلفة تبلغ 1.35 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 517 سريرا، منها 407 أسرّة إقامة داخلية، و58 غرفة رعاية، و52 ماكينة غسيل كلوي، و51 حضانة، و14 غرفة عمليات، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بدر المركزي بمحافظة البحيرة، بتكلفة تبلغ 638 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 100 سرير، منها 78 إقامة و14 غرفة رعاية، و8 حضانات، و4 غرف عمليات.

وفيما يخص مبادرات للأطفال والتي جاءت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية ومتابعة تنفيذ لحظية، لم تقتصر عند مبادرة القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية للكبار فقط، بل امتدت تلك المبادرات إلى أطفال المدارس والطلاب ليتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

وقد أطلقت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم عام 2019 وتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ونجحت المبادرة فى فحص نحو 10.7 مليون طالب وذلك حتى نهاية 2020 .

كذلك مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتي تأتي ايمانا بأهمية دور المرأة وأهمية الحفاظ على صحتها واستحوذت المرأة على عدد كبير من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فكان منها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتي فيها تم فحص ما يقرب من 33 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، ونتيجة نشاطها سجل ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التردد من السيدات على المبادرة من خلال الوحدات الصحية.

وفي عام 2020 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحت شعار 100 مليون صحة ، فيها يتم العناية بصحة الأم والجنين منذ اللحظات الأول للحمل حتى بعد الولادة ومتابعتها.

وتمكنت المبادرة من فحص مليون و825 ألف سيدة لوقف انتقال الأمراض من الأم إلى الجنين ، كما استهدفت الكشف عن فيروس بى، وجاءت تلك المبادرة لتكون ضمن المبادرات المستدامة فى تقديم خدماتها.

اما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 ، لتخفيف الحمل على المواطن المصرى، وتقليل التكدس أمام المستشفيات لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك حتى لا يتحمل المريض أى أعباء مالية واستهدفت هذه المبادرة 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.



وقد ساهمت المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار (جراحات ) لنحو أكثر من 1.7 مليون مواطن حتى الآن، كما بلغت تكلفة المبادرة 17 مليار جنيه، وساهمت تلك المبادرة فى تقليل مدة الانتظار لإجراء العمليات الجراحية فى جميع التخصصات الطبية.



كذلك فقد أطلق الرئيس السيسي مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، فى بداية شهر سبتمبر 2021، وذلك بمخصصات مالية بلغت نحو 10.6 ملايين جنيه، ونجحت فى فحص أكثر من 7 ملايين مواطن بالمجان حتى الآن.



أما مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع لحديثى الولادة، فقد تم إطلاقها فى سبتمبر 2019، وذلك بمخصصات مالية بلغت نحو 32 مليون جنيه، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح المبادرة فى إجراء المسح السمعى لـ5 ملايين طفل حديثى الولادة.