‫وفد من الفاو يزور معمل صحة الحيوان بالمنوفية

كتبت - أسماء نصار

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية المعمل الفرعي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية عددا من خبراء منظمة الأغذية والزراعة "الفاو " في مصر.

قدمت الدكتورة ايناس عبد الرحمن وكيل المعهد للمعامل الفرعية عرض تعريفي أوضحت فيه أن معهد بحوث الصحة الحيوانيه يتميز بأنه يخدم جميع أنحاء مصر من خلال وجود 38 معمل فرعي في كل عواصم المحافظات وذلك لحماية الثروة الحيوانيه والداجنة والسمكية وتقديم خدمات فنية وتشخيصية متقدمة ومتميزة.

وأظهرت دور المعامل الفرعية كشبكة للإنذار المبكر للامراض الوافدة والعابرة والمعاودة للظهور . بالإضافة الى بعض التحديات التي تواجه المعامل الفرعية

كما ألقت الضوء علي الدور الخدمي الذي يقوم به المعمل الفرعي بشبين الكوم في محافظة المنوفية حيث انه معتمد في 12 اختبار بالمواصفة القياسية العالمية ISO 17025، كما يوجد به فريق من الباحثين المؤهلين علميا وفنيا لتأهيل مراكز تجميع الألبان بالمحافظة، حيث تم تأهيل 10 مراكز تجميع البان واعتمادهم دوليا طبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO 22000 .

كما يشارك معمل شبين في عمل قوافل علاجية وندوات إرشادية لرفع وعي المربي الصغير والمرأة الريفية تحت مظلة المبادرة الرئاسية فى قرى حياة كريمة.

