اليوم السابع
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بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات..

وزيرة التضامن تستقبل وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة

الخميس، 27 يونيو 2024 02:26 م
وزيرة التضامن تستقبل وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير  التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا واصطحبتها فى جولة تفقدية لـ مركز امبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والدكتورة منن عبد المقصود امين عام الامانة العامة للصحة النفسية وبمشاركة 200 متعافي من الإدمان.


ويأتي ذلك ضمن سلسلة فاعليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق باليوم العالمى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام


 







وزيرة التضامن

اليوم العالمى لمكافحة المخدرات

الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات

وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

غادة والى

مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة



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