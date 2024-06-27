وزارة التعليم: تطبيق مدرستنا بلس يوفر شرح للمناهج الدراسية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تطبيق مدرستنا بلس يوفر فيديوهات شرح للمناهج الدراسية للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعى، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وشرح لتعلم اللغات الثانية، ولتعلم الشطرنج والبرمجة والرسم وفيديوهات عن ممارسة الرياضة، وفيديوهات تخص نصائح لتربية الأولاد والتعامل معاهم، حيث أن التطبيق مجاني بالكامل يستطيع الطالب الدخول عليه من خلال تسجيل رقم الموبايل والاسم والصف ويظهر للطالب المواد الخاصة بالصف الدراسى. https://www.stylorita.com/thebest/madrastna//

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق أن الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة، للعمل فى القنوات والمنصات التعليمية التي تحرص الوزارة على تعظيم دورها لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرا إلى أن مجموعة المعلمين تسعى الوزارة لتقديمهم خدمة تعليمية متميزة على قناة "مدرستنا ٣" حيث تعمل الوزارة على ضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة في مختلف القنوات والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة، مؤكدا أنه يحق لأي معلم يمتلك الجدارة في جمهورية مصر العربية أن يكون شريك في هذا العمل، وأن الباب مفتوح للجميع.

وأضاف الوزير، أنه يهدف لتطوير البرامج التعليمية لتحقيق مبدأ "التدريس من أجل التعلم"، مؤكدا أهمية التكامل بين الكتاب المدرسي والمواد التعليمية والتدريبية التى تمت اتاحتها للطلاب خلال العام الدراسى، إضافة إلى مشروع إنشاء بنوك الأسئلة "التقويم من أجل التعلم" في تقديم المعلمين شرحا متميزا لطلاب المرحلة الثانوية عبر قناة "مدرستنا ٣" و"منصة البث المباشر" وتطبيق "مدرستنا بلس"، حيث تم تعظيم الاستفادة من هذا المحتوى التعليمي خلال فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية أثناء العام الدراسى.