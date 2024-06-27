موجز الاقتصاد.. المالية: صرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة مصدرة

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 27-6-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، منها المالية: صرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة مصدرة ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى»، و رئيس إيتيدا: تعزيز ريادة مصر فى صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات..





المالية: صرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة مصدرة ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى»



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 62 مليار جنيه للمصدرين

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة



تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع ومحمد يوسف عبد النبي كبير باحثين مدير إدارة جمرك تفتيش الركاب (الوردية الأولي) من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات الصادر رقم 182 لسنه 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنه1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

رئيس إيتيدا: تعزيز ريادة مصر فى صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات



أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) المهندس أحمد الظاهر، أن صناعة أشباه الموصلات وتنمية صناعة الإلكترونيات تعد أحد أهم المجالات التي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة على تنميتها نظرًا لعظم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد المصري.. وقال "نحن نؤمن بأن الشركات المصرية قادرة على تلبية الطلب العالمي في هذا المجال".

جهاز تنمية المشروعات يطلق منتجا جديدا للمشروعات الابتكارية



تماشيا مع توجهات الدولة لتشجييع الابتكار واستخدام نظم التكنولوجيا الحديثة لتطوير المنتجات والخدمات واستحداث نماذج عمل جديدة بالسوق المصرى، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق منتج جديد لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية اللازمة للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها على مختلف أشكالها.

3 خطوات فقط تقلل استهلاك الغسالة للكهرباء وتخفض مدة تخفيف الأحمال



تقدم مبادرة اليوم السابع بعنوان "خليك ايجابي..رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال"، بعض المعلومات التى تساهم فى ترشيد استهلاك غسالة الملابس والمجففات من الكهرباء والمساهمة فى تقليل فترة تخفيف الأحمال من خلال اتباع طرق ترشيد استهلاك الكهرباء التى تعود على المشترك والدولة معا بالنفع فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وزيادة الضغط على شبكة الوقود.

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.17 دولار للبرميل



تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط.

وزيرة التخطيط تفتتح المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي

افتتحت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الأكاديميين والخبراء في المجال الصحي والمجتمع المدني.

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر الآن يسجل 3150 جنيها



استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 تعاملاته على ارتفاع طفيف، حيث سجل مستويات 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بزيادة 10 جنيهات فقط عن سعر الإغلاق أمس.

رئيس كهرباء القناة يوجه بعدم تشغيل التكييفات بجميع مبانى الشركة ترشيدا للاستهلاك



وجه المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المبانى والمنشآت التابعة للشركة للمساهمة فى خفض الضغط على الشبكة الكهربائية وتجاوز أزمة تخفيف الأحمال.

51.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة منذ 2014



قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن قطاع المشروعات الصغيرة قد شهد طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية وذلك نتيجة لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أكدت على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والخريجين من ناحية، وتمكين المنتج المحلي من ناحية أخرى.