معرض مجانى لتوزيع الأثاث المنزلى على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز أولاد صقر

الشرقية - إيمان مهنى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانا، بمركز أولاد صقر لدعم عدد 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بقرى بنى حسن وعزبة العرب والمتينى والشوافين وقصاصين.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث المنزلى من الأورمان فى محافظة الشرقية تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأشار إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الأثاث المنزلى فى الشرقية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .