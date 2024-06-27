مطار القاهرة يستقبل 622 رحلة جوية لنقل أكثر من 83 ألف راكب اليوم

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة اليوم الخميس 622 رحلة جوية إلى عدة جهات دولية وداخلية حيث يسير مطار القاهرة على مدار اليوم 312 رحلة سفر جوية على متنها قرابة 36533 ألف راكب، تنقلهم إلى وجهات مختلفة، منها نيويورك، لندن، فرانكفورت، موسكو، كوبنهاجن، جاكرتا، أمستردام، تورنتو، ميونخ، جوانزو، باريس، روما، أثينا، مانشستر، دبى، أبوظبى، الرياض، جدة، والعديد من الوجهات الأخرى



فى حين يستقبل مطار القاهرة على مدار 24 ساعة 310 رحلات جوية قادمة من عدة وجهات دولية وداخلية منها نيويورك وباريس وفرانكفورت ولندن وبرلين وروما ونابولي وميلانو ومانشستر وهامبورج وكوبنهاجن ومدريد وبروكسل وفينا وموسكو وبرشلونه ودبلن وأثينا وأمستردام تورنتو وميونخ وعدد من الوجهات العربية منها الرياض جدة المدينة الطائف ودبى والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعمان ومسقط وتونس والجزائر والدار البيضاء والكويت وسوريا وبغداد وكينشاسا وتنقل علي متنها أكثر من 47325 ألف راكب

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.