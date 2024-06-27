مصرع مسن صدمه قطار فى مركز أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقي مسن مصرعه، نتيجة اصطدام القطار به بالقرب من دائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع مسن صدمه قطار بالقرب من عزبة روض إسكندر، دائرة مركز ابوصوير .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع خليفة أحمد عبد اللطيف محمد، 75 عاما، مقيم بأبو صوير.

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.