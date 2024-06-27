مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 14 آخرين بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن وفاة" ج.ك" ،59 سنة مقيم بكفر الدوار، بالإضافة إلى إصابة 14 شخص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

وتم نقل جثة المتوفى الى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة ، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.