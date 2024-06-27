مشروع تحيا مصر المنصورة على مساحة 136000 متر نقلة نوعية فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تستعد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، للبدء فى أكبر مشروع متكامل سوف يخدم مدينة المنصورة ويحولها لقبلة للمستثمرين خلال الفترة القادمة، وهو يعد الأكبر الاضخم الذى يتم على أرض محافظة الدقهلية، حيث يشمل عدد من المشروعات الخدمية التى تبين وجود عجز كبير فى المحافظة من تلك المشروعات والتى كانت السبب فى ضياع واستقبال عدد كبير من الأحداث الهامة والتى كانت إلى عدد كبير من المقومات لاستضافة تلك الأحداث.

واستقر الرأى على إطلاق اسم تحيا مصر المنصورة على تلك المشروع الضخم الذى سوف يكون نقله نوعية للمحافظة بالكامل.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مشروع " تحيا مصر المنصورة " سيمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة للدقهليه ككل، وليس لمدينة المنصورة فقط، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر وأهم المشروعات القوميه التى تشهدها محافظة الدقهلية وان الهدف منها تغير الوجه العام لمدينة المنصوره وتوفير فرص استثمارية وخدميه تليق بمدينة المنصوره العريقة.

والجدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع، ويضم المشروع مجموعة من الأراضى المتميزة فى مدينة المنصورة ومدينة طلخا، وستقام على تلك الأراضى مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلًا عما تقدمة من عائد مجتمعى، ويحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة بمنطقة تنفيذه والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع، بالإضافة إلى مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكنى، ومشروع المنصورة بلازا على أرض الهابى لاند وسكن ونادى السكة الحديد، ويتكون من مركز طبى إدارى إستثمارى وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم، بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوى وهو مشروع سكنى تجارى إدارى ومول تجارى وابراج سكنية.

وأوضح أن المشروع سوف يكون جاذب للاستثمار خلال فترة الانشاءات، بالإضافة إلى انه سوف يظل كذلك بعد تشغيله، وأنه سوف يفتح آفاق عمل كبيرة لكل التخصصات والشباب، ويحتاج إلى أيدى عاملة كبيرة فى كل المجالات والتخصصات.