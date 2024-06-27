محافظ كفر الشيخ: دعم ورفع كفاءة منظومة النظافة بـ 4 لوادر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، دعم ورفع كفاءة منظومة النظافة بـ «4 لودر مفصلي» وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة العامة بالمحافظة وتعزيز كفاءتها، وفى إطار الإستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 م.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعدات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمحافظة، مما يسهم فى الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق بمدن وقرى المحافظة، مما يسهم فى تحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضارى للمحافظة، خاصةً مع الاهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومى، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة، والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة تجاه البيئة، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم البدء فى إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفرالشيخ-دسوق-الحامول»، بطاقة 600 طن/يوم لكل مصنع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتى تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروعات أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لإنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف فى محافظة كفرالشيخ، لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى، وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها كتشنر، مشيراً إلى أن الدولة تولى ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا، وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.