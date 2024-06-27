محافظ جنوب سيناء يهنئ رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة الجديد ويشكر الرئيس السابق

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

هنأ اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء الأربعاء، اللواء محمد زهدي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية الجديد بمحافظة جنوب سيناء، متمنيا له التوفيق في مهام عمله بالمحافظة، مؤكدا علي تقديم كافة أوجه التعاون مع جهود الرقابة الإدارية في الحفاظ على الصالح والمال العام.



وفي سياق متصل توجه محافظ جنوب سيناء بخالص الشكر والتقدير للواء أحمد سرحان رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية السابق لجهوده المبذولة خلال فترة مهام عمله بالمحافظة مع تمنياته له بالتوفيق وأهداه درع محافظة جنوب سيناء تكريما له