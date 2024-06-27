اليوم السابع
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مجلس الأمن يدعو إلى معالجة أسباب وجذور الصراعات المعطلة للأمن البحرى

الخميس، 27 يونيو 2024 06:16 م
مجلس الأمن يدعو إلى معالجة أسباب وجذور الصراعات المعطلة للأمن البحرى سفينة فى البحر الأحمر
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن مجلس الأمن يدعو إلى معالجة أسباب وجذور الصراعات التي تؤجج التوترات الإقليمية وتعطل الأمن البحرى.

وأدان مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السفن التجارية مطالبا بوقفها بشكل فورى، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن هناك هجوم بزورق مفخخ استهدف سفينة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب غربى الحديدة اليمنية، والسفينة وطاقمها بخير وفى الطريق للميناء التالى، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الحوثيون، أعلن تنفيذ عملية عسكرية مع الفصائل العراقية لاستهداف سفينة إسرائيلية بميناء حيفا وتحقيق إصابات مباشرة، وفق لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

وطالبت ألمانيا وهولندا رعاياهما بمغادرة لبنان على الفور تحسبا لتفاقم الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل.







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