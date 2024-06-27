مالك مطعم يسكب الزيت المغلى على شخص وابنه بسبب مشادة كلامية فى الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

أصيب شخص ونجله بحروق متفرقة، إثر تعدي مالك أحد المطاعم، بسكب زيت مغلي عليهما، نتيجة مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة، وتم وضع المصابين تحت الملاحظة لتلقي الرعاية الصحية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز المطرية، بوصول شخص ونجله إلى المستشفي مصابان بحروق متفرقة نتيجة ادعاء تعدي من آخر وسكب زيت مغلي عليهما.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة مع مالك أحد المطاعم امتدت إلي مشاجرة قام علي إثرها مالك المطعم بسكب الزيت المغلي عليهما، حيث أصيب الأب علي، م ، ال ، 70عاما، مقيم شارع الظاهر بيبرس، ونجله محمد، ع، ال ،40 عاما، مقيم ذات العنوان.

تم التعامل مع المصابين والوضع تحت المتابعة الصحية داخل مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.