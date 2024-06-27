لم يكن سياسيًا قبل رئاسة أمريكا.. ترامب يخوض الانتخابات من جديد

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لم يسبق له العمل في منصب سياسي أو عسكري قبل رئاسة أمريكا.. ترامب يخوض الانتخابات من جديد».

دونالد جون ترامب ابن مدينة نيويورك وامبراطور العقارات الشهير وصاحب المغامرات الاستثمارية والإعلامية التي لم يتخلَى عنها في الحقل السياسي.

رجل الأعمال المشهور ذو التوجهات اليمينية درس الاقتصاد والإدارة المالية ولم يسبق له أن تولى أي منصب سياسي أو عسكري قبل منصب رئيس الولايات المتحدة الذي فاز به من خلال الحزب الجمهوري على حسب الديموقراطية كلينتون عام 2016.

الاستقلالية المالية التي يتمتع بها ترامب تجعله بعيدا عن الضغوط الانتخابية داخل الحزب الجمهوري حتى إنه فاز بترشيح للانتخابات الرئاسية 2024 رغم أنه يواجه 37 تهمة جنائية أدين في 34 منها هي كل التهم الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات مالية في مؤسساته العملاقة ترتبط بانتخابات 2020.

