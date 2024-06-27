اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية

الخميس، 27 يونيو 2024 10:59 ص
كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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مدت وزارة الداخلية، فترة التقديم لمعاهد معاون الأمن حتى 4 يوليو المقبل، ويقدم اليوم السابع شرحا مبسطا للطلاب الراغبين في التقديم.

- يحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فأكثر التقديم.

- التقديم يكون عن طريق الانترنت عبر موقع وزارة الداخلية.

- التقديم هذه الدفعة للذكور فقط.

- يشترط ألا يقل سن الطالب عن 19 سنة ولا يزيد عن 25.

- يشترط تخطي الطالب 8 اختبارات بدنية ونفسية ولياقة.

- يحصل الطالب على مكافاة أثناء الدراسة بالمعهد.

- الاختبارات في 4 معاهد : طرة بالقاهرة وأكتوبر بالجيزة والبحيرة لوجه بحري وسوهاج لوجه قبلى.

 







معاهد معاون الامن

الداخلية

التقديم لمعاهد معاون الامن

كيفية التقديم لمعاهد معاون الامن




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