كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية

مدت وزارة الداخلية، فترة التقديم لمعاهد معاون الأمن حتى 4 يوليو المقبل، ويقدم اليوم السابع شرحا مبسطا للطلاب الراغبين في التقديم.
- يحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فأكثر التقديم.
- التقديم يكون عن طريق الانترنت عبر موقع وزارة الداخلية.
- التقديم هذه الدفعة للذكور فقط.
- يشترط ألا يقل سن الطالب عن 19 سنة ولا يزيد عن 25.
- يشترط تخطي الطالب 8 اختبارات بدنية ونفسية ولياقة.
- يحصل الطالب على مكافاة أثناء الدراسة بالمعهد.
- الاختبارات في 4 معاهد : طرة بالقاهرة وأكتوبر بالجيزة والبحيرة لوجه بحري وسوهاج لوجه قبلى.