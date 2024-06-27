اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 08:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية شخص عثر على جثته في منشأة القناطر

الخميس، 27 يونيو 2024 06:27 م
فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية شخص عثر على جثته في منشأة القناطر جثة_ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام ومراكز الشرطة، لكشف هوية شخص عثر على جثته في منشأة القناطر،  بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، في محاولة لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه .

وناظر رجال المباحث الجثة،  لبيان وجود إصابات ظاهرية من عدمه، والتأكد من أي علامات تشير لهويته، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة بجانب الطريق، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 







العثور على جثة

منشأة القناطر

امن الجيزة

اخبار الحوادث




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة