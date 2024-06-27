فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية شخص عثر على جثته في منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بأقسام ومراكز الشرطة، لكشف هوية شخص عثر على جثته في منشأة القناطر، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، في محاولة لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه .

وناظر رجال المباحث الجثة، لبيان وجود إصابات ظاهرية من عدمه، والتأكد من أي علامات تشير لهويته، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة بجانب الطريق، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.