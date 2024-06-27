فتح التقدم لمدرسة التمريض بعيادات الإبراهيمية بنين بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - فتحية الديب

أعلنت مدرسة التمريض "بنين" بعيادات الإبراهيمية للتأمين الصحى بمحافظة الشرقية عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة التمريض، على أن يكون التقديم لمدة أسبوع من تاريخ 29 الجارى 2024 حتى 5 يوليو المقبل .

ومن شروط وقواعد القبول للمدرسة للتمريض للعام الدراسى 2024 - 2025:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع حد أدنى 250 درجة والالتزام فى القبول للمجاميع الأعلى.

2- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصى والكشف الطبي.

3- اجتياز اختبارات " اللغة العربية- اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي" بنسبة 70%للمراكز التالية " كفر صقر- الإبراهيمية- ابوكبير- ديرب نجم- ههيا".

4- الاوراق المطلوبة صورة شهادة ميلاد حديثة، صورة شخصية حديثة للطالب صورة الشهادة الإعدادية.

وينشر اليوم السابع الشروط كاملة للطلاب لمعرفة طرق التقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة:







