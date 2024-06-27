اليوم السابع
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طعنة نافذة تنهى حياة شاب تدخل لفض مشاجرة بين أقاربه وآخرين فى المحلة

الخميس، 27 يونيو 2024 01:55 م
طعنة نافذة تنهى حياة شاب تدخل لفض مشاجرة بين أقاربه وآخرين فى المحلة جثه
الغربية مصطفى عادل

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 لقى شاب في العقد الثالث من العمر، حتفه إثر اصابته بطعنة قاتلة أودت بحياته في الحال، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أقاربه وآخرين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة العباسي التجارية بالمحلة.


انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب يدعي" ا.ا.ع" في العقد الثالث من العمر، إثر اصابته بطعنة قاتلة أودت بحياته في الحال.

وتبين أن المجني عليه قد تدخل لفض مشاجرة بين أقاربه وآخرين إثر خلافات بينهم، على إثر ذلك حدثت إصابته التى أودت بحياته في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 







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