ضبط 4 أطنان سماد مجهولة المصدر بحملة تفتيشية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 4 أطنان سماد، مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية لضبط الأسواق بنطاق مركز اولاد صقر.

أفاد بيان المديرية، بأن إدارة تموين اولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الإدارة و مفتشي الإدارةـ، قامت بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي: تحرير المحضر رقم 7466 لعام 2024 جنح اولاد صقر لحيازه وبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 4 أطنان سماد محسن للتربة، والمحضر رقم 7477 لعام 2024 جنح اولاد صقر لحيازه وبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 9 علب سجائر.

كما حررت 8 محاضر جنح أولاد صقر لبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

